إعلان نتيجة اختبار مخدرات خضعت له رئيسة وزراء فنلندا بعد ضجة تسريب فيديو

2022/08/23 | 04:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مكتب رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، يوم الاثنين، نتيجة اختبار المخدرات الذي خضعت له مارين بعد أن تسبب مقطع فيديو مسرب لها وهي ترقص مع الأصدقاء في إثارة ضجة في البلاد.

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