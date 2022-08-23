انقسام مجلس الأمن بشأن إعفاء مسؤولين في طالبان من حظر السفر

2022/08/23 | 04:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استمر الانقسام بين أعضاء مجلس الأمن الدولي، الاثنين، بشأن تمديد الإعفاء من حظر السفر الذي كان بعض من مسؤولي حركة طالبان الأفغانية يستفيدون منه، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.

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