أمريكا.. أسعار الغاز الطبيعي تقفز إلى أعلى مستوى منذ 2008

2022/08/23 | 05:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة إلى مستويات غير مسبوقة منذ صيف عام 2008 حيث امتدت أزمة الطاقة في أوروبا إلى أمريكا.

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