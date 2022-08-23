القومية العربية هي النكبة

2022/08/23 | 06:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادف الأسبوع الماضي الذكرى الثانية والعشرين لوفاة المؤرخ السوري قسطنطين زريق، مطلق تسمية ”نكبة“ على قيام دولة إسرائيل وخسارة الجيوش العربية حرب القضاء على الدولة اليهودية الفتية.كان زريق مدرسا في دائرة التاريخ في ”الجامعة الأميركية في بيروت“، التي انتسبت اليها بعد تقاعده، وهو تزامل مع أساتذتي المؤرخين.

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