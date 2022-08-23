الخارجية الأمريكية تعلق على مقتل داريا دوغينا ابنة

2022/08/23 | 06:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الاثنين، إنها لن تقدم تقييما بشأن مقتل داريا دوغينا، ابنة الفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين المعروف بـ"عقل وملهم" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قرب موسكو، السبت.

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