نتيجة للعقوبات.. يخت روسي سيعرض في مزاد لأول مرة

2022/08/23 | 07:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للمرة الأولى من نوعها، سيتم بيع يخت فاخر روسي تم الاستيلاء عليه بموجب عقوبات تتعلق بالحرب في مزاد علني يوم الثلاثاء.

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