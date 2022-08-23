أول تعليق من ألكسندر دوغين على مقتل ابنته: قلوبنا تتوق إلى أكبر من مجرد الانتقام

2022/08/23 | 08:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أول تعليق له حول مقتل ابنته، ألقى الفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين، المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين والذي يُوصف بأنه "عقل بوتين"، باللوم على ما وصفه بـ"النظام النازي الأوكراني" في مقتل ابنته داريا دوغينا.

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