2022/08/23 | 08:10 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مستشار الكاظمي: بغداد عززت روابط التعاون بين مختلف الدول | موجز اخبار الصباح 2022/8/23) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مستشار الكاظمي: بغداد عززت روابط التعاون بين مختلف الدول | موجز اخبار الصباح 2022/8/23) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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