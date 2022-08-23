كيف علقت واشنطن على تصريح وزير الطاقة السعودي عن إمكانية خفض إنتاج النفط؟

2022/08/23 | 08:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس على التصريحات التي أدلى بها وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان في حوار مع شبكة "بلومبيرغ"، الاثنين، عن إمكانية خفض "أوبك بلس" لإنتاج النفط في أي وقت للتعامل مع التحديات.

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