غواص تونسي يحقق إنجازاً عالمياً في رياضة الغوص

2022/08/23 | 08:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعحقق الغواص التونسي وليد بوضياف تتويجا عالميا جديدا، عندما أحرز بطولة العالم لرياضة الغوص الحر والتي احتضنتها جزيرة رواتان في الهوندوراس وشهدت مشاركة 21 غواصا من 13 بلدا.ونجح وليد بوضياف في الفوز بالميدالية الذهبية بعد أن تمكن من الغوص في عمق 116 مترا وذلك في توقيت ثلاث دقائق و54 ثانية، متقدما على الغواصين الفرنسيين عبد اللطيف علواش (109 أمتار) وجاوان نيكولا (101 متر) والكولومبي ليناس أليخاندرو (100 متر) ليهدي تونس بطولة العالم للعام 2022 والتي تنظمها سنويا الجمعية العالمية لتطوير رياضة الغوص في أعماق المحيطات (أيدا).ويعد التتويج ببطولة العالم الثاني من نوعه لأسطورة رياضة الغوص التونسي بعد إنجاز أول في العام 2021 في بطولة العالم بمصر، ليسجل اسمه بالسجلات العالمية في رياضة قصوى تعتمد بالأساس على الطاقة البدنية والحضور الذهني والنفسي.وقال بوضياف عقب إنجازه العالمي: "الانتصار طعمه لذيذ ورائع بالتأكيد، ولكن في مثل هذه اللحظات الملهمة الأرقام ليست مهمة، بعيدا عن كونه إنجازا في حد ذاته، يمثل هذا التتويج في الواقع انتصارا على العقبات التي اعترضتني والصعوبات التي واجهتها والتي كانت تنبئ بالهزيمة، عانيت على امتداد أسابيع من آلام وأعراض كانت تطاردني وتحد من إرادتي للمضي قدما نحو الفوز بالبطولة، وتخمد جذوة رغبتي الجامحة في التألق، لكن في النهاية كانت إرادة التفوق على نفسي كانت أقوى".المصدر:سكاي نيوز

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