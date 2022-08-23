تهديدات الصواريخ تدفع سفارة واشنطن في كييف الى الطلب من الأمريكيين مغادرة أوكرانيا

2022/08/23 | 09:01 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: حثت السفارة الأمريكية في كييف الأمريكيين على مغادرة أوكرانيا فورا لأسباب أمنية، وحذرتهم من...

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