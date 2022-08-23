الرافدين يكشف احصائية حساباته المصرفية للنصف الاول من 2022

2022/08/23 | 09:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اعلن مصرف الرافدين ان عدد الحسابات المفتوحة في فروعه ببغداد والمحافظات خلال الفترة من 1/1/2022ولغاية 30/6/2022 بلغت 32543 حساب بالدينار والدولار.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان (عدد حسابات التوفير بلغت 24798 حساب وبلغت حسابات الجاري 5203 حساب واضاف البيان ان عدد حسابات الودائع الثابتة بلغت 2542 وديعة).

وأضاف، ان المصرف مستمر في تقديم خدماته وذلك بفتح الحسابات للراغبين في ايداع اموالهم في المصرف والحصول على الفوئد وفق شروط وضوابط وضعت وبامكان زبائن المصرف زيارة فروعه في بغداد والمحافظات للاطلاع عليها .

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