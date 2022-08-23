تقرير: سلاسل التوريد ستشهد اضطراباً عالمياً حال نشوب صدام بين الصين وتايوان

2022/08/23 | 09:08 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت دورية "ذا ديبلومات" الأمريكية، أن نشوب صدام بين الصين وتايوان سيؤدي إلى اضطراب هائل في سلاسل التوريد العالمية، إذ أدت التدريبات العسكرية الصينية الأخيرة، ردًا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إلى تعطيل حركة البحر …

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