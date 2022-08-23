بشكل صادم.. بعض سائقي تسلا يستخدمون أطفالًا كعوائق للتحقق من فاعلية

2022/08/23 | 09:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمد بعض سائقي تسلا إلى تصوير أطفالهم وهم يقفون أمام سيارات تسلا متحركة لإظهار أن خاصية "القيادة الذاتية التامة" في المركبة فعالة حقًا.

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