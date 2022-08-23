أنصار التيار الصدري يعتصمون أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى

2022/08/23 | 09:59 - المصدر: وكالة خبر

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توجه العشرات من أنصار التيار الصدري، صباح اليوم الثلاثاء، إلى مجلس القضاء الأعلى وشرعوا بنصب سرادق الاعتصام أمام مبنى المجلس في تطور جديد للتصعيد طال السلطة القضائية بعد السلطة التشريعية في ظل أزمة سياسية خانقة تمرّ بها البلاد.

وحمل المعتصمون شعارات تطالب بتنفيذ دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لحل مجلس النواب العراقي تمهيدا للمضي في إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في العراق.

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