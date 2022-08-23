بالصور.. معتصمو التيار يباشرون بنصب الخيم أمام مجلس القضاء

2022/08/23 | 10:02 - المصدر: المسلة

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معتصمو التيار يباشرون بنصب الخيم أمام مجلس القضاء أولاً على المسلة.

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