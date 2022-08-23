2022/08/23 | 10:02 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: الثلاثاء 23 آب، 2022 طقس العراق..ارتفاع درجات الحرارة بدءاً من الأسبوع المقبل الاثنين...

ظهرت المقالة أحداث آب..



طقس العراق..



ارتفاع درجات الحرارة بدءاً من الأسبوع المقبل أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أحداث آب.. طقس العراق.. ارتفاع درجات الحرارة بدءاً من الأسبوع المقبل) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أحداث آب.. طقس العراق.. ارتفاع درجات الحرارة بدءاً من الأسبوع المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).