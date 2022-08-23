اكتشاف طريقة لاستعادة حاسة الشم بعد “كوفيد-19”



اكتشاف طريقة لاستعادة حاسة الشم بعد “كوفيد-19”
2022/08/23 | 10:05 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة/المركز الخبري الوطني اكتشف علماء كنديون ستة جينات يمكن من خلالها استعادة حاسة الشم المفقودة نتيجة الإصابة بمرض “كوفيد-19”.

وكما هو معروف، لا توجد حتى الآن طرق لمكافحة فقدان حاسة الشم، التي أصبحت أحد الأعراض […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اكتشاف طريقة لاستعادة حاسة الشم بعد “كوفيد-19” المركز الخبري الوطني.

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