2022/08/23 | 10:05 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة/المركز الخبري الوطني اكتشف علماء كنديون ستة جينات يمكن من خلالها استعادة حاسة الشم المفقودة نتيجة الإصابة بمرض “كوفيد-19”.
وكما هو معروف، لا توجد حتى الآن طرق لمكافحة فقدان حاسة الشم، التي أصبحت أحد الأعراض […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكتشاف طريقة لاستعادة حاسة الشم بعد “كوفيد-19”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وكما هو معروف، لا توجد حتى الآن طرق لمكافحة فقدان حاسة الشم، التي أصبحت أحد الأعراض […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص اكتشاف طريقة لاستعادة حاسة الشم بعد “كوفيد-19” المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكتشاف طريقة لاستعادة حاسة الشم بعد “كوفيد-19”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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