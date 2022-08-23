2022/08/23 | 10:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني انخفضت أسعار صرف الدولار، اليوم الثلاثاء، في البورصة العراقية.وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 147900 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147800 دينار لكل 100 دولار

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انخفاض اسعار صرف الدولار في البورصة العراقية المركز الخبري الوطني.

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