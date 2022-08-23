2022/08/23 | 10:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن صدور أمر استقدام بحقِّ المدير العام للشركة العامة لتجارة السيَّارات والمكائن، فضلاً عن مدير القسم القانونيِّ في الشركة.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان، ان "محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمراً باستقدام كلٍّ من المدير العام للشركة العامَّة لتجارة السيارات والمكائن ومدير القسم القانوني في الشركة؛ على خلفيَّة المُخالفات الحاصلة في العقد المُبرم بين الشركة وإحدى شركات المقاولات العامَّة".

وأضافت الدائرة انَّ "العقد نصَّ على إنشاء مجمعٍ تجاريٍّ حديثٍ مُخصَّصٍ لتسويق السيَّارات والمكائن والمعدَّات الثقيلة والأدوات الاحتياطيَّة في محافظة نينوى"، مشيرة الى ان "قرار امر الاستقدام جاء وفقاً لأحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: استقدام مدير الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة: استقدام مدير الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).