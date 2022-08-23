لحظة اقتحام بوابة مبنى مجلس القضاء الأعلى من قبل المتظاهرين (فيديو)

2022/08/23 | 10:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أفاد مراسلنا، اليوم الثلاثاء، باقتحام متظاهري التيار الصدري بوابة مجلس القضاء الاعلى.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن " متظاهري التيار الصدري اقدمو على اقتحام مجلس القضاء الاعلى".

وأفاد مراسلنا، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بوصول متظاهري التيار الصدري، الى بوابة بناية مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء ببغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "متظاهري التيار الصدري وصلو الى بوابة بناية مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد".

وأضاف أن "المتظاهرين اقدمو على نصب خيام الاعتصام امام مبنى القضاء الاعلى".

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