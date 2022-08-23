كركوك.. ضبط أكثر من 95 مليون حبة تدخل في صناعة الكريستال المخدر (فيديو)

2022/08/23 | 10:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كركوك

كشفت مديرية مكافحة المخدرات في كركوك، اليوم الثلاثاء، عن ضبط اكثر من 95 مليون حبة من الـ (يونافيت) الداخلة في صناعة الكريستال.

وأظهر فيديو نشر على موقع المديرية وتابعته ( بغداد اليوم)، عملية ضبط اكثر من 95مليون حبة من الـ (يونافيت) التي تدخل في صناعة مادة الكريستال المخدرة، وتعتقل احد التجار في محافظة كركوك.

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