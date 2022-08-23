2022/08/23 | 10:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: V9Ai_svtt3g

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. معتصمو المنطقة الخضراء يبدأون بنصب الخيم أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. معتصمو المنطقة الخضراء يبدأون بنصب الخيم أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).