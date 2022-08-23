صحيفة: الأمم المتحدة تعاني عجزا قياسيا في أموال المساعدات الإنسانية بسبب أوكرانيا

2022/08/23 | 10:12 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقيقة أن تمويل الأزمات الإنسانية يتراجع بشكل كبيرعن الحجم المطلوب لتلبية الاحتياجات الأساسية.

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