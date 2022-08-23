2022/08/23 | 11:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: q8iPTc3RYGo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. متظاهرو التيار الصدري يعلنون مطالبهم: استقالة فائق زيدان حامي الفاسدين) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. متظاهرو التيار الصدري يعلنون مطالبهم: استقالة فائق زيدان حامي الفاسدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).