2022/08/23 | 11:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص القضاء يعلق عمله ويحمل الحكومة مسؤولية الاعتصام المفتوح في بوابته..وثيقة المركز الخبري الوطني.

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