2022/08/23 | 11:04 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتجاجاً على اعتصام الصدريين..مجلس القضاء الأعلى يقرر تعليق أعماله والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احتجاجاً على اعتصام الصدريين.. مجلس القضاء الأعلى يقرر تعليق أعماله والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احتجاجاً على اعتصام الصدريين.. مجلس القضاء الأعلى يقرر تعليق أعماله والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).