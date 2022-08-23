2022/08/23 | 11:04 - المصدر: وكالة خبر
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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رفع متظاهرو التيار الصدري، الذين نصبوا سرادق الاعتصام أمام مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء، اليوم الثلاثاء، 5 مطالب، بينها فصل الإدعاء العام عن مجلس القضاء مع التعديل.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المعتصمون الصدريون أمام مجلس القضاء الأعلى يرفعون 5 مطالب) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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