مجلس القضاء الأعلى يقرر تعليق أعماله بعد تلقيه رسائل تهديد

2022/08/23 | 11:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قرر مجلس القضاء الاعلى اليوم الثلاثاء، تعليق اعماله والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية وذلك بعد تلقيه رسائل تهديد.

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