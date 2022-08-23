لحظة وقوع انهيارات جديدة في صوامع الحبوب بمرفأ بيروت

2022/08/23 | 11:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت انهيارات جديدة في صوامع الحبوب بمرفأ بيروت، الثلاثاء، والتي تضررت إثر الانفجار الضخم الذي هز مرفأ بيروت عام 2020، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

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