الحكيم يدعو القوى السياسية لانهاء الانسداد السياسي وفق الدستور والقانون

2022/08/23 | 11:09 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس تحالف قوى الدولة عمار الحكيم الى العمل على الإسراع بإنهاء الإنسداد السياسي الحاصل على وفق أسس دستورية وقانونية.وذكر الحكيم في بيان صادر عن مكتبه الثلاثاء (23 آب 2022) انه “نستذكر في الثالث والعشرين من شهر آب العام … Readmore

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