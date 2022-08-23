الإعلام الإيراني يعلن مقتل أحد ضباط الحرس الثوري في سوريا

2022/08/23 | 11:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل ضابط برتبة رفيعة في الحرس الثوري الإيراني خلال "مهمة" كان يؤديها في سوريا، وفق ما أفاد الاعلام الرسمي في طهران الثلاثاء.

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