2022/08/23 | 11:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

وجه وزير المالية وكالة احسان عبد الجبار، اليوم الثلاثاء، بعقد اجتماع طارئ لحسم انجاز معاملات المتقاعدين التربوين بالبصرة، فيما شدد على ضرورة عدم الاضرار بالمواطنين.

وقال عبد الجبار في بيان انه "يجب الاسراع في ايجاد الحلول المناسبة للبدء باستلام معاملات المتقاعدين التربوين بمحافظة البصرة"، موجها بـ"عقد اجتماع طارئ لمناقشة قضية تاخير استلام المعاملات".

واضاف انه "لاذنب للتربوين وعوائلهم فيما جرى من تناقضات قائمة منذ عشر سنوات بين وزارتي المالية والتربية"، مشددا على "ضرورة الاسراع في ايجاد تسوية قانونية لاستلام المعاملات لحوالي الف تدريسي لازال يحرمون من رواتبهم التقاعدية منذ اكثر من عام".

وشدد على ان تسبب الضرر للمواطنين امر لانقبل في حدوثة على الاطلاق ، سيما انه يخص شريحة التربوين الذين بذلوا اعمارهم في تعليم الاجيال تلو الاجيال في بلادنا العزيزة ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزير المالية وكالة يوجه بإيجاد حلول لإوضاع المتقاعدين التربويون في البصرة ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزير المالية وكالة يوجه بإيجاد حلول لإوضاع المتقاعدين التربويون في البصرة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).