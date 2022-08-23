أحدهم قادم من مخيم الهول.. الإطاحة بداعشيين اثنين كانا يخططان لعمليات ارهابية

2022/08/23 | 11:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

نجحت مفارز المديرية العامة للأمن والانضباط (هيئة التحقيقات والأمن الوقائي) التابعة إلى هيئة الحشد الشعبي من الإطاحة بعنصرين من داعش بعمليتين مفصليتين ضمن قاطعي نينوى الفلوجة.

وجاء ذلك بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة واستحصال الموافقات القضائية اذ تمكنت مفارز المديرية العامة للأمن والانضباط (هيئة التحقيقات والأمن الوقائي) التابعة لهيئة الحشد الشعبي وبعمليتين نوعيتين منفصلتين من اعتقال عنصرين ارهابيين منتميين إلى تنظيم داعش الارهابي برقم احصائي (بودرة) في قاطع نينوى والثاني في قاطع الفلوجة حيث كانوا يرومون تنفيذ هجمات على المواطنين العزل وكان احد الإرهابيين قادما من مخيم (الهول) قاصداً استهداف المواطنين

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