تيار الحكمة يعلق بشأن غلق مبنى القضاء: أمر خطير جداً

2022/08/23 | 11:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاصعلق تيار الحكمة، بزعامة عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، على اعتصام انصار التيار الصدري امام مبنى مجلس القضاء الأعلى وسط العاصمة بغداد.وقال القيادي في التيار رحيم العبودي، لـ (بغداد اليوم)، ان "ادخال القضاء ضمن الصراع السياسي امر خطير جداً وخطأ كبير فالقضاء مستقل ويجب ان يبقى بعيد عن أي صراع وخلاف سياسي، وعدم الضغط عليه ليكون مع جهة ضد جهة أخرى".وبين ان "القضاء العراقي اثبت طيلة السنوات السابقة انه مستقل وهو عامود أساسي للدولة العراقية، ولهذا يجب ابعاده عن الصراعات السياسية وعدم الضغط عليه ليكون جزء من هذا الصراع من أجل تحقيق اهداف جهة سياسية معينة من خلال التهديد له".

وقرر مجلس القضاء الأعلى، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، تعليق أعماله في كافة مفاصله في العراق، على خلفية اعتصام انصار التيار الصدري امام بوابته.

وذكر المجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "اجتمع مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا حضوريا والكترونياً صباح يوم الثلاثاء الموافق 23 /8 /2022 على اثر الاعتصام المفتوح لمتظاهري التيار الصدري امام مجلس القضاء الاعلى للمطالبة بحل مجلس النواب عبر الضغط على المحكمة الاتحادية العليا لاصدار القرار بالامر الولائي بحل مجلس النواب وارسال رسائل تهديد عبر الهاتف للضغط على المحكمة".

واضاف: "لذا قرر المجتمعون تعليق عمل مجلس القضاء الاعلى والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية العليا احتجاجا على هذه التصرفات غير الدستورية والمخالفة للقانون وتحميل الحكومة والجهة السياسية التي تقف خلف هذا الاعتصام المسؤولية القانونية ازاء النتائج المترتبة على هذا التصرف".

وصباح اليوم، توجه المئات من أنصار التيار الصدري، إلى مجلس القضاء الأعلى حيث شرعوا بنصب سرادق الاعتصام أمام مبنى المجلس في تطور جديد للتصعيد طال السلطة القضائية بعد السلطة التشريعية.

وحمل المعتصمون شعارات تطالب بتنفيذ دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لحل مجلس النواب العراقي تمهيدا للمضي في إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في العراق، كما طالبوا أيضا بفصل الإدعاء العام عن مجلس القضاء الأعلى مع التعديل، وفقا لما تتناقله مقاطع فيديو من مكان الاعتصام.

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