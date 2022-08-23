روسيا تعلن عن “روبوت كلب” بقاذفة صواريخ فوق ظهره

2022/08/23 | 11:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

روبوتات الخدمة العسكرية عبارة عن وحدات مستقلة مسلحة بمجموعات من الرجال الآليين والطائرات دون طيار وأجهزة آلية أخرى، وهي تعتبر مرحلة جديدة في استخدام أسلحة حديثة لتسليح الجيش والأسطول تكون قادرة على توجيه ضربات نوعية.

ويتطلب إدخال الروبوتات القتالية في خدمة القوات المسلحة وضع نظام تكتيكي لاستخدامها في الظروف القتالية وكذلك إدخال تعديلات في أنظمة وتعليمات قتالية موجودة حاليًا، ويتجلى دورها في تصفية المجموعات المسلحة غير الشرعية في قتال الشوارع وتوجيه ضربات للأهداف الثابتة والمتحركة، وأهم هدف لهذه الخدمة التي تم دمجها في مجموعة من الجيوش العالمية هو تقليل الخسائر البشرية.

حاليًا أعلنت روسيا عن روبوت روسي يحمل قاذفة صواريخ مضادة للدبابات على ظهره.



وقد أظهر مقطع فيديو نشرته وكالة الأنباء الروسية “نوفوستي” روبوتًا على شكل كلب متنكرًا على ما يبدو في زي نينجا داخل معرض الأسلحة الروسي “Army-2022″، الذي يُعقد بالقرب من موسكو وبرعاية وزارة الدفاع في البلاد.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية “نوفوستي” فإن الكلب كان “عينة من نظام الروبوت M-81، القادر على إطلاق النار ونقل الأسلحة”.



ويمكن استخدام الجندي الكلب أيضًا للأغراض المدنية، مثل: مناطق الطوارئ للاستطلاع والمرور عبر الأنقاض وتوصيل الأدوية.

يذكر أنه على الرغم من كون الكلب مغطى بقطعة قماش سوداء فإن موضع مستشعرات الروبوت وإطاره العام يشبه ذلك الموجود في الروبوت G01 الذي يستخدمه المستهلك وتبيعه الشركة المصنعة الصينية Unitree Robotics.

والجدير بالذكر أن الكلب سيتم عرضه للبيع من خلال الأسواق عبر الإنترنت مثل AliExpress مقابل 350 جنيهًا استرلينيًا تقريبًا، كروبوت صديق للإنسان وخفيف في حمله.

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