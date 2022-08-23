2022/08/23 | 11:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات ذات صلة

خلية الاعلام الامني ..



العثور على وكر للإرهابيين يحتوي على أسلحة وأعتدة في محافظة كركوك

منذ 26 دقيقة

بالأرقام ..



العراق أبرز المستوردين من الهند

منذ 29 دقيقة

هذه مخرجات لقاء قوباد طالباني و جينين بلاسخارت

منذ 14 ساعة

رئيس مجلس القضاء الأعلى “فائق زيدان” يستقبل نخبة من الاعلاميين والصحفيين

منذ 20 ساعة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء يقرر تعليق عمله بسبب الإحتجاجات أمام مبنى مجلس القضاء) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء يقرر تعليق عمله بسبب الإحتجاجات أمام مبنى مجلس القضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).