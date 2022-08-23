انتهاء أعمال البحث في موقع انهيار المزار الديني في العراق

2022/08/23 | 11:44 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت فرق الدفاع المدني في العراق انتهاء أعمال البحث والإنقاذ للعالقين تحت ركام حادث انهيار تل صخري فوق مزار ديني في محافظة كربلاء، وتمكنت الفرق المختصة من انتشال جثمان آخر العالقين.

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