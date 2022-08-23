بسبب الجفاف.. سكان محافظة البصرة العراقية يعانون شح المياه

2022/08/23 | 11:50 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كارثة بيئية تهدد سكان البصرة مع زيادة مخيفة لملوحة شط العرب وسط ارتفاع شديد في درجات الحرارة، ويقول السكان إنهم مجبرون على شراء المياه النظيفة للاستخدام اليومي في ظل ندرة المياه العذبة.

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