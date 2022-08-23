بيان رسمي.. الشروع بجمع الادلة بالتهديدات الموجهة لأعلى سلطة قضائية في العراق

2022/08/23 | 11:59 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الثلاثاء، عن المباشرة باجراءات جمع الادلة عن جريمة تهديد المحكمة الاتحادية.

وقال المجلس في بيان، ان “محكمة تحقيق الكرخ الاولى باشرت باجراءات جمع الادلة عن جريمة تهديد المحكمة الاتحادية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق الفاعلين”.

هذا وقرّر مجلس القضاء الأعلى، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، تعليق أعماله والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية.

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