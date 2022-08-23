المحاكم العراقية تغلق أبوابها تنفيذا لقرار مجلس القضاء بتعليق اعماله

2022/08/23 | 11:59 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر قضائي، اليوم الثلاثاء، بأغلاق المحاكم العراقية أبوابها تنفيذا لقرار مجلس القضاء بتعليق اعماله.

وقال المصدر إن “المحاكم في بغداد وباقي المحافظات، بدأت عملية إيقاف عملها بعد بيان مجلس القضاء الأعلى وتخرج المراجعين فيها بشكل تدريجي لتوقفها عن العمل بشكل كامل الشعار اخر”.

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