أمريكا تحث مواطنيها في أوكرانيا على المغادرة فورا: روسيا تستعد لضرب منشآت مدنية

2022/08/23 | 12:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حثت الحكومة الأمريكية، الثلاثاء، مواطنيها المتواجدين في أوكرانيا على المغادرة فورا، حيث تخشى من توجيه روسيا ضربات جديدة قريبًا على منشآت مدنية في أوكرانيا.

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