2022/08/23 | 12:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

قال المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، أن الحرب على الارهاب في سنوات 2014 الى 2017 كلفت الخزينة العراقية نحو 30 مليار دولار، مبينا أن الارهاب سلب قرابة خمس الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي للعراق.

وأضاف صالح في مقال نشره على موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين أن "تكاليف العمليات العسكرية اليومية ارتفعت من 5 ملايين دولار يوميا الى قرابة 30 مليون دولار دولار يوميا وهي نفقات تطلبتها ميادين الحرب ضد الارهاب".

وأشار الى أن "الارهاب أدى الى نزوح حوالي 6 ملايين مواطن من سكان المحافظات المحتلة الأمر الذي رفع من معدلات الفقر الى 30% بسبب فقدان العائلات الى مصادر دخل ونشاطها الاقتصادي فضلا عن تزايد معدلات البطالة".

ولفت الى أن "الجو الاقتصادي في ذلك الوقت ظل محبطا بتحديات الركود المتمثلة باركانه الثلاثة وهي ركود الأسعار وهبوط النمو في الناتج المحلي والاجمالي وارتفاع مستويات البطالة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (30 مليون دولار يومياً.. مظهر محمد صالح يوجز خسائر حرب داعش من 2014 الى 2017 ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (30 مليون دولار يومياً.. مظهر محمد صالح يوجز خسائر حرب داعش من 2014 الى 2017 ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).