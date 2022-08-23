قلقٌ يجتاح أسواق الأسهم من اقتراب رفع الفائدة الأمريكية.. فهل يستمر الهبوط؟

2022/08/23 | 12:00 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود جمال - مباشر: سيطر التراجع على معظم أسواق الأسهم العالمية والعربية في نهاية تعاملات الاثنين مع تزايد احتمالية الفيدرالي لرفع الفائدة مرة أخرى في سبتمبر القادم، وهو ما قد يؤدي إلى إضعاف الاقتصاد العالمي، ومن ثم دخوله في حالة ركود محتمل.

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