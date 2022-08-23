2022/08/23 | 12:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني تراجعت ،اليوم الثلاثاء ، أسعار الذهب لتقترب من أدنى مستوى لها في شهر مع تراجع جاذبية المعدن الأصفر أمام ارتفاع الدولار واستمرار ترقب المستثمرين لأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بشكل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الذهب يقترب من أدنى مستوى له في شهر مع ارتفاع الدولار المركز الخبري الوطني.

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