2022/08/23 | 12:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وصل اللاعب البرازيلي برونو ليما، إلى العاصمة بغداد، تمهيداً للالتحاق بتدريبات الزوراء .وذكر نادي الزوراء في بيان مقتضب أن “اللاعب البرازيلي برونو ليما الى بغداد وسيتواجد في تدريبات الفريق اليوم”.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وصول اللاعب البرازيلي ليما الى بغداد للالتحاق بتدريبات الزوراء المركز الخبري الوطني.

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