الحلبوسي: ندعم التظاهرات.. لكن خصومتنا يجب أن لا تكون مع القضاء

2022/08/23 | 12:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أنه يدعم التظاهرات، مشدداً ان الخصومة يجب ان لا تكون مع القضاء.

وقال الحلبوسي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، ” ندعم التظاهرات وفق السياقات القانونية والدستورية، وبما يحفظ الدولة ومؤسساتها ويحمي وجودها”.

وأضاف “لكن لا ينبغي أن تكون خصومتنا مع القضاء الذي نحتكم إليه جميعاً إذا اختصمنا”.

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