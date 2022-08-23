2022/08/23 | 12:04 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء (23 آب 2022) تعليق عمله احتجاجاً على الاعتصام الذي قام به أنصار التيار الصدري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احتجاجاً على اعتصام التيار الصدري .. مجلس القضاء الاعلى يعلق عمله) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احتجاجاً على اعتصام التيار الصدري .. مجلس القضاء الاعلى يعلق عمله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).