2022/08/23 | 12:04 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ أنصار التيار الصدري بالاعتصام ونصب الخيام امام مبنى مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء ببغداد.وتأتي هذه الخطوة كتصعيد في التظاهرات بعد ان نهى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر انصاره من التظاهر امام المجلس المذكور، الا انه دعا في … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تغريدة الصدر حول مجلس القضاء الاعلى .. متظاهروا التيار ينصبون الخيام للاعتصام امام المجلس) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تغريدة الصدر حول مجلس القضاء الاعلى .. متظاهروا التيار ينصبون الخيام للاعتصام امام المجلس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).