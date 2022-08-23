شاهد بالفيديو.. قمة طارئة تضع ازمة العراق على الطاولة !

2022/08/23 | 12:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 90ZT2XiXY54

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